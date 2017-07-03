Неравнодушные черниговцы пришли на помощь троллейбусу (Фотофакт)

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 3 июля, на перекрестке улиц Рокоссовского и Доценко горожане помогли троллейбусу сдвинуть с места. Фотографию, на которой видно, как люди толкают троллейбус, опубликовала на своей странице в Facebook Юлия Ковтун.

«Чернигов. Наши дни», – написала автор фото.

В комментариях к фото пользователи пишут, что такая ситуация именно на этом перекрестке уже привычная.

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