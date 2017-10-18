Непревзойденная Вера Брежнева продемонстрировала достоинства своей фигуры (фото)

despravda | 18.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-18 15:39

Непревзойденная Вера Брежнева продемонстрировала достоинства своей фигуры (фото)
Брежнева порадовала поклонников чувственным и сексуальным фото.

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Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram чувственным и сексуальным фото, передает Rus.Media. Брежнева сообщила, что выступит на 15-летии Freedom-Ballet. Концерт пройдет в Дворце “Украина” в ноябре.

На снимке Вера позирует в обтягивающем белом платье. Наряд на тонких бретельках выгодно подчеркивает достоинства фигуры артистки – пышный бюст и тонкую талию.

“Какая ты прекрасная, замечательная и утонченная”, “Как всегда неотразима”, “Неотразима и грациозна”, “Платье отлично сидит”, “Какая же ты худенькая”, “Идеальная талия”, “Осиная талия”, “Талия конечно огонь”, – комментируют пользователи.

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