Непревзойденная Алла Пугачева затмила молодых модниц, надев прозрачную юбку поверх коротких шорт (фото)
2017-10-13 19:42
Непревзойденная Алла Пугачева затмила молодых модниц, надев прозрачную юбку поверх коротких шорт (фото)
Есть две неизменные вещи, которыми Алла Пугачева не устает поражать своих поклонников — удивительно моложавым внешним видом и смелыми образами.
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На этот раз речь пойдет о последних. На днях российская певица продемонстрировала светской Москве аутфит, в котором одновременно присутствуют и прозрачная юбка, и короткие шорты, передает Rus.Media.
12 октября состоялось открытие обновленного бутика Valentin Yudashkin в Москве. Оценить новое пространство на Кутузовском проспекте и поздравить российского маэстро моды пришла одна из близких подруг Алла Пугачева.
Примадонна, ориентируясь на рекомендации своего стилиста Алишера, решила не скромничать в выборе одежды — неудивительно, что она выглядела так же ярко, как и присутствующие на мероприятии молодые it-girls. 68-летняя Пугачева продемонстрировала наряд, состоящий из лакированного топа с прозрачными рукавами, коротких шортов и одетой поверх них прозрачной юбки. Завершили образ накидка из меха ламы и высокие сапоги.
Конечно, подобное сочетание осмелится далеко не каждая модница, однако Пугачева уже не раз доказывала, что она всегда открыта к экспериментам.
А вам понравился образ певицы?