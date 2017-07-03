Непогода обесточила 29 населенных пунктов области
По состоянию на 7 час. 3 июля аварийно-восстановительными бригадами облэнерго восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Черниговской области, остаются обесточенными 4 населенных пункта.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Коммунальными службами и подразделениями ГСЧС были прибирано поваленные деревья с проезжих частей и частного сектора.
Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадало 21 человек (из них 1 ребенок), по предварительным данным произошло свержение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.
Кроме того, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание в Черниговской области 29 населенных пунктов.
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