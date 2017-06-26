Неподконтрольный омбудсмен и «революционные» счетчики: интересное в «Аргументах Гончаровой»

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Гражданин может обратиться в КСУ, если, с его точки зрения, в отношении него было принято решение на основании закона, который, с его точки зрения, не соответствует Конституции. Таких жалоб не может быть много.

Об этом говорили в прямом эфире передачи «Аргумент Гончаровой».

«У омбудсмена реальные функции защищать права граждан. Когда омбудсмен является неподконтрольным политической власти, он становится опасным для тех, кто хочет иметь тоталитарную систему», — Александр Лавринович, министр юстиции Украины 2010 – 13р, председатель Высшего совета юстиции 2013-14лет.

«Влияние политический, личный сохраняется на формирование состава Конституционного суда. В стране есть много неконституционных законов, и тогда, когда на основании неконституционного закона постановляется противоправное решение в отношении лица, она имеет право обратиться за защитой нарушенного права. Практика показывает, что КС в зависимости от политической целесообразности позволяет себе месяцами, годами розгялдати те дела, которые сплетены на тот или иной политический интерес», — Марина Ставнийчук, председатель ОО «За демократию через право».

Революционный закон: потребитель получил право влиять на выбор и установку счетчиков

«Мы имеем возможность самостоятельно накапливать средства на счетчик, или обратиться за государственной помощью, где будет часть компенсации от деражви на покупку и установку счетчика, сделать выбор, провести тендер. И получить наилучшую цену», — Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, эксперт по энергетике и газу

«Первый, кто заинтересован в учете, это потребитель. Нужно самоорганизовываться в пределах дома», — Андрей Вігірінський, юрист, аналитик.

Программу «Аргумент Гончаровой» с ведущей Татьяной Гончаровой слушайте на Радио Эра Фм каждый будний день с 17.00 до 20.00

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