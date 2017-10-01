Немецкие СМИ: Ярмоленко – новое явление для Бундеслиги(видео)
2017-10-01 14:18
Немецкие СМИ: Ярмоленко – новое явление для Бундеслиги(видео)
Украинцу Андрею Ярмоленко хватило 63 минуты, чтобы стать лучшим игроком матча Аугсбург — Боруссия Д.
Немецкая пресса постепенно начинает привыкать к тому, что в их чемпионате появилась новая звезда, передает Rus.Media.
Имя ему — Андрей Ярмоленко! Вчера наш атакующий полузащитник вышел в стартовом составе своей команды на выездной поединок против Аугсбурга и всего за 63 минуты успел заработать звание лучшего игрока поединка по версии всех авторитетных тамошних СМИ. На его счету гол и голевая передача, которые обеспечили команде победу со счетом 2:1…
Главное издание Рура Revier Sport также не осталось в стороне, наградив украинского футболиста наивысшей оценкой в команде и сообщив общественности, что Бундеслига получила в лице Андрея новое настоящее явление…