Немецкая звезда фильмов для взрослых стала горячим “спонсором” футбольного клуба
30.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-30 17:51
Немецкая звезда фильмов для взрослых стала горячим “спонсором” футбольного клуба
Фото актрисы.
Немецкая звезда фильмов для взрослых Лена Нитро будет спонсировать клуб 10-го немецкого дивизиона “СВ Обервурзбах”, передает Rus.Media. Имя актрисы разместят на форме футбольной команды.
“После окончания прошлого сезона я, главный тренер и капитан команды провели встречу, на которой обсуждали следующий сезон. Нам хотелось сделать что-то безумное в новом сезоне. Тогда мы поняли, что нам нужен по-настоящему “горячий” спонсор на футболках. В прямом смысле этого слова”, – рассказал Торстен Нельц, спортивный директор клуба.
Смотрите фото с Instagram горячего спонсора.