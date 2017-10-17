Немцы выбрали «Мисс Тюнинг — 2017»
17.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-16 21:06
Немцы выбрали «Мисс Тюнинг — 2017»
И сделали горячий календарь с ее участием.
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Международная выставка тюнинга Tuning World Bodensee не была бы так известна за пределами Германии, если бы не ежегодный конкурс красоты Miss Tuning, передает Rus.Media.
И вот новая победительница — 21-летняя Ванесса Шмитт из немецкого города Брухзаль. Конкурс состоялся еще в мае, но теперь подоспел и ежегодный календарь (на 2018 год), которым мы и приглашаем тебя полюбоваться.