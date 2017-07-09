Нельзя ложиться спать, не уладив конфликты
Исследователи из Университета Огайо установили, что у партнеров, которые ложатся спать в гневе, повышается риск развития сердечно-сосудистых недугов, диабета и болезни Альцгеймера. Неразрешенные конфликты могут стать причиной нарушений сна и роста напряженности на следующий день.
Специалисты провели соответствующее исследование, в ходе которого хотели выяснить последствия ссор перед сном. Участники исследования обсудили проблемы в отношениях. До и после конфликта ученые собирали образцы крови добровольцев. Исследователи обнаружили, что партнеры, которые не уладили конфликты перед сном, спали хуже. Кроме того, уровень воспаления у этих участников оказался повышен на 10% в сравнении с теми, кто решил свои проблемы перед сном, пишет nastroenie.com.
Ученые отмечают, что хроническое воспаление связано с рядом проблем со здоровьем, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом, остеопорозом, сахарным диабетом 2-го типа и болезнью Альцгеймера. Специалисты добавляют: сон также играет ключевую роль. Партнеры, поспать меньше 7 часов, были настроены более враждебно по отношению друг к другу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым