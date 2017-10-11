Неля Штепа заявила, что написала докторскую в харьковском СИЗО
2017-10-10 09:11
Неля Штепа заявила, что написала докторскую в харьковском СИЗО
Экс-мэр Славянска отметила, что сделала открытие в теории вероятностей.
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Бывший мэр Славянска (Донецкая область) Неля Штепа заявила, что написала докторскую диссертацию в харьковском СИЗО, передает Rus.Media.
Об этом она сообщила в интервью Общественному ТВ Донбасса.
– Я закончила писать докторскую диссертацию… На ту же самую тему, на которую защитила кандидатскую. Вообще это с помощью математического метода мы изучаем наличие полезных ископаемых… Там улучшенный метод. Я там продумала некоторые другие… Короче, эта тема математическая, – сказала она.
Штепа добавила, что намерена защитить диссертацию, над которой работала три года. По ее словам, нужную ей информацию передавали в изолятор.
– И я вам еще скажу, я еще по теории вероятности там сделала одно открытие. Я взяла полторы тысячи событий, которые были за последние тысячу лет. И я взяла теорию вероятности происхождения тех или иных аномальных явлений. И я спросила, мне все это прислали. Где когда были ураганы, где, когда были воины, где, когда были революции, к чему они привели.
Ранее Штепа называла свою тему “взрывом в науке”.
Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала “под дулом автомата”.