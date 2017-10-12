Нежная творожная запеканка с тыквой. Еще и полезно!
2017-10-12 16:18
Нежная творожная запеканка с тыквой. Еще и полезно!
Самый актуальный осенний десерт.
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Осень достойна любви только за то, что она дарит нам шикарный плод — тыква, передает Rus.Media. Ее можно использовать для приготовления целебных средств, украшения интерьера и, конечно же, для приготовления вкусных блюд. В холодную пору так хочется чего-то сладкого, и побольше, чтобы поднять себе настроение. А тыква просто отлично подходит для приготовления сладеньких и полезных десертов.
. Этот творожно-тыквенный десерт нравится и взрослым, и детям. А выглядит он так соблазнительно, что смело может занимать центральное место на праздничном столе.
Творожная запеканка с тыквой
Ингредиенты
800 г тыквы
500 сыра
200 г сахара
5 яиц
2 ст. л. кукурузного крахмала
25 г мака
цедра одного апельсина
100 г сметаны
Приготовление
Поставь мякоть тыквы в духовку запекаться. Оставь 100 г мякоти на заливку, а остаток отожмите через сложенную в несколько слоев марлю. Измельчи просушенную тыкву в блендере или мясорубке. Добавь 70 г сахара, цедру, 2 яйца, 1 ст. л. крахмала и хорошенько перемешай.
Провари мак на небольшом огне 15 минут. Затем слейте воду и просуши его.
Смешай в блендере творог и 100 г сахара до однородной массы. Затем добавь в нее 2 яйца, 1 ст. л. крахмала, мак.
Застели дно формы (лучше всего использовать разъемную) пекарской бумагой и смажь маслом. Бортики тоже смажь маслом и посыпаем небольшим количеством муки. По очереди выкладывай по ложке сырной массы и тыквенной.
Постучи легонько наполненной формой по столу, чтобы масса распределилась в ней равномерно.
Проведи деревянной шпажкой от стенок формы к центру несколько лучиков. Помести форму в духовку и запекать примерно 40 минут при температуре 170 градусов.
Тем временем приготовьте заливку: смешиваем сметану, 30 г сахара, 1 яйцо, 100 г тыквенного пюре.
Готовую запеканку залей заливкой и оставьте в духовке еще на 10 минут.
Остуди готовую запеканку и подавай к столу. Приятного аппетита!
Количество сахара, конечно же, можно увеличить или уменьшить. Если ты на диете, то можешь заменить его медом. Также можешь добавлять корицу, цукаты и любые другие ингредиенты для еще более интересного вкуса.