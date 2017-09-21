Неизвестное об Черниговщину во Второй мировой войне (Фоторепортаж)
Черниговский исторический музей им. В. Тарновского еще в прошлом году начал проект «Черниговщина в период Второй мировой войны».
Вчера в помещении военно-исторического музея открылась вторая выставка из этого цикла. Здесь представлены материалы из фондов ЧИМ им. В.В. Тарновского, документы, письма, личные вещи остарбайтеров. Экспонируются копии газет, немецких листовок и другие документы, хранящиеся в Государственном архиве Черниговской области.
Цель выставки – представить широкой публике редкие, ранее недоступные материалы и сделать попытку переосмыслить этот период нашей истории. Также посетителям был представлен короткий фильм о том, как немцы агитировали и вывозили молодежь на работу в Германию.
Текст и фото Виктора Кошмала
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