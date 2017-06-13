Неиспользованную субсидию за электричество заберут в государственный бюджет
В майских счетах потребители электроэнергии Чернигова и Черниговской области, которые имеют индивидуальное отопление и получают субсидии, увидели, что неиспользованные за прошлый отопительный сезон 2016-2017 гг. Начисленные субсидии списаны с лицевых счетов в государственный бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговоблэнерго. Такое решение приняло правительство Постановлением КМУ от 23 августа 2016 № 534 (с изменениями и дополнениями), которым утвержден Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (тепло), услуг по газо- и электроснабжения для индивидуального отопления, дает ответ на все вопросы. Суть правительственного решения заключается в том, что вся переплата по субсидий для возмещения расходов на оплату услуг по электроснабжению будет возвращена в бюджет и списана с лицевого счета получателей. Рассмотрим на примере. Домохозяйство за отопительный период: – получило субсидию в размере 3000 грн; – фактически использовало электроэнергии на сумму 1300 грн. Результат перерасчета: 3000 грн – 1300 грн = 1700 грн. То есть 1700 грн начисленной, но не использованной субсидии будут возвращены в государственный бюджет. В дальнейшем, согласно изменениям, которые были внесены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 г.. № 300, часть неиспользованной суммы субсидии для возмещения расходов на оплату услуг по электроснабжению для индивидуального отопления, которая в эквиваленте не превышает (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) стоимости 150 кВт • ч электроэнергии (в случае использования электрической энергии для индивидуального отопления), перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплачивается через отделения почтово го связи ОАО «Укрпочта». Перечисление части неиспользованной субсидии на лицевой счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплата ее через отделения почтовой связи ОАО «Укрпочта» осуществляется структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения на основании личного заявления получателя, представленной до 1 сентября текущего года. Структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения сообщает получателю субсидии о необходимости подачи указанного заявления. Поэтому к 01.09.2017 граждане для возмещения расходов на оплату услуг по электроснабжению для индивидуального отопления должны подать в районные управления труда и социальной защиты населения заявление на возмещение средств наличными (монетизация). Если после проведения расчета неиспользованная сумма субсидии за отопительный сезон имеет отрицательное значение, расчет по такому лицевому счету неиспользованной суммы субсидии не производится. Необходимо отметить, что такой порядок возврата в бюджет неиспользованной субсидии по электроснабжению будет применяться и в дальнейшем, после окончания отопительного периода. Сэкономленные семьями на субсидиях на отопление средства будут оставаться на счетах людей только в пределах одного отопительного периода. Также еще раз напоминаем, что все разъяснения о размере субсидии, о его назначении можно получить только в местных органах социальной защиты населения, где, собственно, и назначается субсидия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым