Нейросеть научили снимать макияж с фотографий и проверили на звездах шоу-бизнеса

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-27 14:19

Нейросеть научили снимать макияж с фотографий и проверили на звездах шоу-бизнеса
Разработчики из России недавно запустили приложение, который уже набрал невероятную популярность в Сети.

Речь идет о бота для Telegram, который умеет снимать макияж прямо на фотографии. Мы протестировали его на звездах шоу-бизнеса, передает Rus.Media.

Анджелина Джоли

Ольга Бузова

Мелания Трамп

Полина Гагарина

Эмма Уотсон

Ксения Собчак

Нюша

Джейсон Стэтхэм

Алишия Кийс

Иван Ургант

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