Нейросеть научили снимать макияж с фотографий и проверили на звездах шоу-бизнеса
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-27 14:19
Нейросеть научили снимать макияж с фотографий и проверили на звездах шоу-бизнеса
Разработчики из России недавно запустили приложение, который уже набрал невероятную популярность в Сети.
Речь идет о бота для Telegram, который умеет снимать макияж прямо на фотографии. Мы протестировали его на звездах шоу-бизнеса, передает Rus.Media.
Анджелина Джоли
Ольга Бузова
Мелания Трамп
Полина Гагарина
Эмма Уотсон
Ксения Собчак
Нюша
Джейсон Стэтхэм
Алишия Кийс
Иван Ургант