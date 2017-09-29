Негативные эмоции таки убивают сердце – доказано
Специалисты из Университета Абердина (Великобритания) выяснили, что сильные эмоциональные переживания могут привести к нарушениям в работе сердца или даже до сердечного приступа. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of the American Society of Echocardiography.
Более двух десятков лет ученым известно о так называемый синдром разбитого сердца. В результате было доказано, что эта болезнь негативно влияет на сердечную мышцу.
Авторы исследования провели эксперимент, в котором приняли участие более 50 пациентов с синдромом такоцубо, как еще называют синдром разбитого сердца. Наша справка: кардиомиопатия такоцубо — вид кардиомиопатии, когда развивается внезапное снижение сократимости миокарда, что часто происходит через сильный эмоциональный стресс (например, смерть любимого человека).
При проведении МРТ и ультразвукового сканирования выяснилось, что психоэмоциональный стресс приводит к необратимым изменениям сердца и образование рубцов, пишет nastroenie.com.ua. Ученые отметили, что тревогу вызывает тот факт, что это состояние стало встречаться все чаще.