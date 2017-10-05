Нефедов рассказал, какой закон поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций
2017-10-05 18:10
Нефедов рассказал, какой закон поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций
В случае принятия законопроекта, что касается легкости ведения бизнеса, Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций,
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В случае принятия законопроекта, что касается легкости ведения бизнеса, Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций, передает Rus.Media.
Об этом во время Киевского международного экономического форума сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает СМИ
“Мы работаем с ВР, и я рад, что Комитет Верховной Рады одобрил большой законопроект, по легкости введения бизнеса, который в случае его принятия даст возможность Украине прыгнуть на 30-35 мест в рейтинге”, – сказал Нефедов.
В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места из 83-го.
Наибольший прогресс страна показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190-го).