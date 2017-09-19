Недостаток этого витамина делает женщин инвалидами
Женщины, которые не получают достаточного количества витамина D женщины, на 50% чаще сталкиваются с рассеянным склерозом. Такой вывод сделали ученые из Harvard TH Chan School of Public Health в Бостоне.
По мнению ученых, “солнечный витамин” способен помочь подавить иммунные клетки, которые атакуют организм и вызывают рассеянный склероз. Это заболевание неуклонно прогрессирует и приводит многих своих жертв к инвалидной коляске из-за того, что серьезно повреждает их мышцы.
Ученые исследовали образцы крови более 3 200 женщин, которые в два-три раза чаще мужчин сталкиваются с рассеянным склерозом. При дефиците витамина D вероятность развития этой тяжелой болезни возрастает на 43% в сравнении с теми женщинами, у которых был адекватный уровень этого витамина, сообщает newsyou.info.
Результаты этого исследования могут объяснить, почему высокий уровень заболеваемости отмечается на севере. Хорошо известно, что витамин D вырабатывается нашей кожей под воздействием солнечных лучей, а на севере количество солнечных дней значительно меньше. Именно это объясняет большую заболеваемость рассеянным склерозом среди жителей этих регионов. К тому же, в группе риска находятся офисные работники, беременные и пожилые люди.
Нормой витамина D считается показатель 50 наномоль на литр. О дефиците можно говорить, когда есть меньше 30 наномоль на литр крови.
Поскольку дефицит витамина D является фактором риска рассеянного склероза, а восстановление показателей витамина у женщин репродуктивного возраста может снизить опасность неизлечимой болезни, женщинам нужно измерять уровень этого витамина, особенно если они живут в регионах с большим количеством пасмурных дней, а также советоваться с врачами о возможном приеме витаминных добавок, подчеркивают ученые.