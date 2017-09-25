Недетские связи азиатских девочек, как выйти замуж в 6 лет
2017-09-25 11:31
Недетские связи азиатских девочек, как выйти замуж в 6 лет
Неравные браки.
Сегодня мы живем в свободном мире, и девушки выходят замуж по любви, однако в некоторых странах Азии, особенно в небольших поселках, все еще действуют традиции, которые заставляют девушек выходить замуж в раннем возрасте, передает Rus.Media. Для этих стран считается нормой, если девочке вступила в брак с взрослым мужчиной всего в 10-12, а то и в 6 лет. Такой брак фактически является торговой операцией: родители девочки продают свою дочь будущему мужу. Но чаще всего неравные браки заканчиваются плачевно, девочки или убегают из новой семьи или заканчивают жизнь самоубийством.
Афганистан. 40-летний Фаиз Мохаммед и 11-летняя Гулам Хидер в ее родительском доме накануне свадьбы в селении Дамарда.
Йемен. Тахани, девочка в розовом, вышла замуж в 6 лет, ее мужу было 25.
Ассии 14 лет, но она уже родила второго ребенка.
Ее первой дочке два года, она играет рядом с матерью, у которой все еще продолжается кровотечение. Асия не имеет образования — ей неоткуда взять информацию о том, как позаботиться о своем здоровье.
Нужуд стала самой молодой разведенной женой в мире. Ей было 10 лет. Муж был старше девочки втрое, увез ее из столицы Йемена Саны в село, где всячески над ней издевался.
Когда она однажды приехала в гости к родителям, то тайком пошла в суд и потребовала развода, который был оформлен через два дня. Эта история стала знаменитой, а Нужуд впоследствии выпустила свою автобиографию. После этого громкого дела в Йемене последовали и другие развод. В Сане расстались девочки 9 и 12 лет.
Поселок Дамарда, 2005 год. Гулам Хедер 11 лет, она мечтала закончить школу и стать учительницей, но девушку выдали замуж за 40-летнего Мохаммеда Фаиза.
В Афганистане многие родители объясняют желанием защитить дочерей от внебрачных связей, которые случаются во время учебы в школе. Однако из-за подобных методов девочки зачастую остаются недоучками, так как после свадьбы перестают ходить в учебные заведения.
Ассам, Индия. Хасина вышла за Али в возрасте 13 лет. Теперь ей 14 с половиной лет, а через четыре месяца она станет мамой.
Бхопал, Индия. Бракосочетания 12-летней невесты и 14-летнего жениха.
Молодые невесты перед бракосочетанием. Эти девочки в возрасте 14-16 лет, и они все еще надеются, что в будущем смогут получить образование.
Лицо Аиши изуродовал боевик «Талибана» за попытку бегства из семьи, в которой над ней издевались все родственники.
Не все девочки ждут хоть какой-то помощи. Многих ужасы неравного брака заставляют прибегнуть к самоубийству путем самосожжения.
Девочки льют на себя керосин, надеясь, что от него останется шрам, который станет своеобразным знаком для семьи и кто-нибудь из родственников спасет их.
Но, как правило, подобные эксперименты приводят к серьезным инфекциям и ранам — и девочки умирают в больницах.
Такая судьба ждала Лайлу из Герата. После домогательств мужа девочка облила себя керосином в ванной комнате. Ожоги составили 85% тела, и несмотря на то, что мужчина успел голыми руками потушить пожар, девочка умерла через два дня.
Раджани 5 лет, ее несут на свадебную церемонию ночью, потому что в Индии такие браки считаются незаконными. Ночные церемонии становятся общей тайной в селе.
Церемония бракосочетания Раджани и ее 14-летнего жениха.
В Индии маленькие невесты после церемонии живут дома до наступления половозрелого возраста. Тогда проводится вторая церемония, после которой девочка полностью переходит под власть мужа.
Провинция Бамиян, 2010 год. Жених с невестой идут на свадебную церемонию. Афганистан — бедная страна, в которой дочери часто служат валютой для погашения долгов.
Кандагар, 2006 год. 35-летний Джан пытался убить свою 15-летнюю жену Джамалию из-за того, что та сбежала к матери после издевательств мужа и свекрови.
В итоге он нанес колотые ранения бабушке, которая пыталась защитить девочку. Теперь его берут под арест. Джамалия вышла замуж в 10 лет.
Бхопал, Индия. Еще более молодая пара — обоим по 7 лет.