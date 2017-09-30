Недавно выявленное заболевание сводит человечество с ума! Вот почему ты ненавидишь, когда рядом жуют
2017-09-02 17:50
Недавно выявленное заболевание сводит человечество с ума! Вот почему ты ненавидишь, когда рядом жуют
Кажется, никому не доставляет удовольствия слушать чавканье рядом жуючого соседа.
Большинства такая ситуация приносит лишь незначительный дискомфорт, который проходит мгновенно. Однако существуют люди, которые приходят в настоящую ярость от простого, казалось бы, шума. И это не обычное раздражение, это — настоящее отвращение к звукам, передает Rus.Media.
Сегодня редакция расскажет тебе о місофонію — болезнь, которая ломает привычный ритм жизни миллионов людей.
Раздражающие звуки
Місофонія — форма нетерпимости к звукам, которая является настоящим неврологическим расстройством. Пережитый негативный опыт заставляет місофоників чувствовать настоящую ярость. Так, услышав крик младенца, звук обрезания ногтей, громкое жевание или тяжелое дыхание, страдающий місофонією начинает испытывать глубокое чувство дискомфорта, которое перерастает в приступ ярости и гнева.
Наиболее привычные звуки, на которые большинство людей даже внимания не обращают, могут сделать ситуацию крайне напряженной. Вот они, триггеры місофонії.
Непереносимость звуков приходит в детстве или в период полового созревания. Пациенты практически всегда с точностью до дня могут назвать время появления болезни. К примеру, на соседней койке с мальчиком спал простуженный брат, чье дыхание было настолько тяжелым и липким, что он никак не мог заснуть. С тех пор мальчишка не переносит, когда кто-то громко дышит.
Часто місофоніки страдают не только от болезни, но и от несерьезного отношения окружающих людей. Если звук тебя не раздражает, так с чего вдруг он должен раздражать кого-то другого. Такое эгоцентричное отношение усиливает повседневную жизнь місофоників куда больше. Они не могут принимать пищу в семейном кругу, не посещают кинотеатры, ходят в кафе, не ездят в общественном транспорте и часто спят в одиночестве.
Обычному человеку трудно понять, что чувствуют місофоніки. Под влиянием раздражителей они испытывают не просто гнев, их накрывает настоящее цунами. В тяжелых случаях такие люди просто не в состоянии справиться с агрессией. Так, к примеру, на одной из парковок 13-летняя девочка не смогла больше выносить звук маминого голоса, поэтому попыталась разбить окно автомобиля, чтобы достать монтажную лопату и убить ею маму.
Недавнее исследование этой патологии показало, что проблема заключается во внутреннем восприятии звуков. Другими словами, в місофоніків легче активируются островковая и медиальная префронтальная область коры больших полушарий, чем у других людей. Более четкая и мощная передача сигнала провоцирует проявление негативных эмоций, таких как гнев и ярость.
Лечение в місофонії нет. Одни врачи рекомендуют больным обратиться к психиатру, другие привлекают нетрадиционную медицину. Звуковая терапия, кстати, помогает частично справиться с проблемой. Пациентам в уши помещается специальный аппарат, который создает постоянный шумовой фон. Так, например, кто-то не выносит тихого звука обрезания ногтей, но в шумной столовой чувствует себя комфортно. Именно гул столовой и поместят в уши больному.
Профессор когнитивной нейрофизиологии из Ньюкаслского университета Том Гриффитс использует точно направленные электрические разряды для терапии місофонії. Как известно, они позволяют влиять на функционирование мозга. «Исследовав механизмы контроля мозговой деятельности у пациентов с місофонією, мы собрали достаточно данных для понимания и описания этой болезни», — заключает он.