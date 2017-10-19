Не стесняйся самостимуляции и еще 9 советов, которые превратят тебя в постели у технического романтика
2017-10-18 22:15
Не стесняйся самостимуляции и еще 9 советов, которые превратят тебя в постели у технического романтика
Сегодня мы учим тебя проявлять в постели два несочетаемых свойства — техничность и романтичность. Или делать вид, будто ты их сочетаешь.
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Считается, что великие спортсмены отличаются от просто хороших спортсменов тем, что любые сложные финты и кожухи они выполняют легко, словно играючи, передает Rus.Media. Вот все остальные рвут жилы, потеют лицом и краснеют глазом, а гений спорта вышел, с улыбкой всех победил и даже не вспотел. В общем, у нас для тебя плохие новости.
Именно такой сказочной легкостью ждут от нас в постели дамы.
Нет, это не означает, что женщины дают нам добро на непритязательный секс без затей, в стиле «что получится, то получится». Они все еще не научились испытывать оргазм по свистку, так и не навели порядок в своих эрогенных зонах, рассказывают друг другу ужасы о том, каким неуклюжим крокодилом оказался Леша и на которую мыловарню нужно отправить Мишу после того безобразия, которое он учинил над ее беззащитным хрупким телом.
Их неприязнь к понятию «сексуальная техника» вызвана тем обстоятельством, что женщинам обычно хочется, чтобы эта техника (хотя бы в начале вашего знакомства) была старательно замаскирована под качественную романтику.
Ну что же, мы вполне можем им это устроить.
Не говори, что будешь делать, и не спрашивай на это разрешения
Нет, экзерсисы вроде фистинга пятками все-таки лучше заранее обсуждать, но менее оригинальные идеи легко можно воплощать в жизнь и без предварительной договоренности сторон. Например, перевернуть девушку на бок, поцеловать ее в особо уютное место, посадить себе на колени, или поменять позу на менее миссионерскую (не волнуйся, если она этого не захочет, скажет сама). В конце концов, согласно романтической версии, ты сейчас охвачен страстью, следуешь велению своего тела и теряешь разум от чувства — или не так? Странно было бы, если бы ты вел себя как хорошо обученная стюардесса: «Наш полет проходит на высоте одиннадцати тысяч метров. Сейчас мы входим в зону турбулентности. Пристегните, пожалуйста, ремни».
И ни в коем случае не говори, что с твоей точки зрения, нужно делать сейчас ей! Секс-спортсменов девушки особенно недолюбливают именно за их привычку командовать в постели.
Заведи себе сильные руки
Крепкие бицепсы, хорошо развитые плечи и крепкие запястья — очень полезная вещь в сексе. Во-первых, с их помощью легко перемещать партнершу по кровати, без всех этих неудобных переповзань и подталкиваний. Во-вторых, даже в тех позах, в которых женщина вроде бы не нуждается в опоре (например, в классической), иногда бывает очень неплохо поднять ее и прижать к своей груди на несколько минут. Так у девушки появится ощущение защищенности, надежности и той самой интимности, на недостаток которой они все время жалуются.
Контакт глаз. И поцелуи, а как же!
Нет лучшего способа показать, что секс для тебя не главное, а главное… как это у женщин называется… а, единение тел и душ, вот! Именно безальтернативное родео вполне может окраситься нежными романтическими красками, если не забывать восхищенно вглядываться в зрачки партнерши и периодически нежно припадать к ее губам. Есть, правда, позы, в которых это почти невозможно, даже если вывихнуть шею. Например, «6 на 9» абсолютно безнадежна в плане романтичности, но тут уж ничего не поделаешь, анатомия иногда бывает несговорчива. Тогда не забудь посмотреть девушке в глаза, взять ее ладонями за щеки, провести губами по ее щекам.
Включи музыку
Ритмичные движения обоих партнеров — это альфа и омега всех сексуальных технических пособий. Считается, что одновременный полноценный оргазм партнеров происходит только при таком стечении внутренних ритмов.
Существуют даже роспись тактов идеальных фрикций, где чередование коротких и быстрых движений с замедленными и глубокими рассчитывается исходя из средней частоты учащенного пульса и частоты сокращения мышц. Но человеку, вооруженному познаниями такой глубины, в скучном реальном сексе, пожалуй, делать нечего. А все остальные земные граждане вполне могут достичь примитивной взаимной ритмичности, просто занимаясь сексом под музыку. Любую.
И самое приятное, никому ничего не надо объяснять и ни о чем не надо договариваться: к счастью, человек устроен так, что при звуках музыки машинально начинает двигаться в такт.
Делай остановки
Чаще всего девушки любят, когда секс длится долго. Но при этом их секс-идеал не имеет ничего общего с кроликом, застрявшим в рукоятке отбойного молотка. Ритмичные одинаковые фрикции очень уместны, когда кто-то из вас готовится к оргазму, но продолжать их без перерыва дольше 10 минут не рекомендуется: среднестатистическая девушка может и заскучать от такого разнообразия событий.
Маленькое ноу-хау: если ты уже решил изменить диспозицию и такт, а партнерша, смешно сощурившись, шепчет тебе «Пожалуйста, не останавливайся», есть смысл забыть этот пункт и выполнять ее пожелания до конца, победного или не очень. Некоторым девушкам только такая монотонная работа терпеливого дятла способна подарить радость самого настоящего вагинального оргазма. По данным Центра Кинси, их примерно 15% от общего числа женщин, способных к вагинальному оргазму.
Но и не меняй слишком часто ритм и позу
Одна из первых сексологических книг мира — «Камасутра», как все знают, описывает 64 сексуальные позы (восемь основных с восемью вариациями на каждую). Но лишь тот, кто удосужился не только посмотреть иллюстрации, но и ознакомиться с прилагаемым к нему текстом, как это сделал, например, автор этой статьи, знает, что древнее наставление предусматривало чаще всего одно положение на одно соитие.
Имелось в виду, что мужчина и женщина, связаны физической близостью, будут иметь достаточно ночей, чтобы не спеша и вдумчиво изучить тела друг друга. Сейчас, во времена романов все больше одноразовых, это, разумеется, не работает. И все же обрати внимание: чем чаще ты меняешь позы, чем с большим азартом исследуешь всякие интересные закоулки ее тела, тем больше подсознание нашептывает своей хозяйке, что ты жадный, бесчувственный торопига, которая несерьезно к ней относится.
Не лежи на ней
Впрочем, есть одно техническое правило секса, которое женщины согласны принять даже без всякой романтической обертки, а именно умение оставлять свой вес при себе, перенося его на локти, колени, руки — на что угодно, кроме девушки. Даже если она боксер в тяжелом весе, а ее грудь на ощупь можно спутать с подушкой, ей это придется не по вкусу. То есть иногда ты можешь прижимать ее грудью, даже наваливаться всем весом, но только осознанно и совсем ненадолго. Самым отвратительным качеством плохого любовника девушки считают привычку упираться в партнершу коленом, бедром или локтем во время секса. Во-первых, это тяжело, во-вторых, больно, а в-третьих, чревато синяками и ссадинами на тонкой женской коже.
Регулируй дыхание
Если ты не чувствуешь себя очень взволнованным, а, наоборот, на удивление спокойный и жизнерадостный, можно исправить положение с помощью небольшой симуляции. Задержи дыхание, а потом незаметно выдохни (постарайся потом не очень пыхтеть) и прижми грудь девушки в своей. Пусть она услышит, как сильно, страстно и чувственно стучит твое сердце. На девушек это очень трогательно действует.
Не стесняйся самостимуляции
Размер пениса для девушки важен примерно так же, как размер ее груди для тебя. То есть приятно, когда есть за что подержаться, но фактор явно не основной. Но вот твердость его действительно очень влияет на всю гамму женских чувств. При недостаточной эрекции они будут, мягко говоря, смазанными.
Поэтому, если ты относишься к тем 30% счастливчиков старше 25 лет, для которых неполная эрекция в начале полового акта — дело привычное, лучше не полагаться на природу или женское благодушие и помочь себе своими руками. Не стоит это делать слишком демонстративно, но и мучительно стесняться шебуршания под одеялом необязательно: опытные девушки и так знают, что почти все мужчины часто это делают, а неопытные все равно ничего не поймут. Объятия партнершу за плечи одной рукой, поцелуй ее, а второй тем временем приведи себя в боевую готовность — плавными движениями.
Если же ты чувствуешь, что тебе понадобится больше времени, то вознеси хвалу богам за то, что они придумали куннилингус: можно и показать себя нежнейшим любовником, и получить сколько угодно времени на самоподготовку. Только не просите девушку оказать тебе в этот момент такую же услугу. Захочет — проявит инициативу самостоятельно.
Не делай резких входов
Когда ты уже внутри, в большинстве случаев ты пользуешься полной свободой действий. Природа, догадываясь о том, каких буйных гостей здесь будут принимать, бережно превратила женскую вагину на подобие резиновой палаты в доме сумасшедших: количество нервных окончаний на ее стенках минимально. Всего лишь несколько точек обладают повышенной чувствительностью, да и то болевые сигналы эти точки считывают слабо.
Раздражение, боль и потертости, которые возникают у некоторых девушек после бурного секса, чаще свидетельствует не о силе страстей, а о воспалительный процесс. Но одно слабое место у женщин все же есть. Например, если ненароком вытащить пенис, а затем вернуть его на место решительным рывком (все равно он был там полсекунды назад), то можно повредить партнерше нежную кожицу половых губ, которые умеют очень стремительно закрываться.
Поэтому даже после миллисекундного выпадения вводи пенис обратно медленно и осторожно. Это тоже один из тех самых «технических» навыков, за владение которым на тебя не обидится даже самая романтичная барышня.