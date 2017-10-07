Не носите такую одежду — он может навредить здоровью
Гардероб каждого человека складывается из множества вещей. Временем он разрастается до таких размеров, что не только становится трудно отыскать нужную вещь, но и понять, что из этих вещей стоит оставить, а от чего избавиться.
Чтобы не навлечь на себя негатив, исключите из своего гардероба вещи с отрицательной энергетикой. А это, как подает cluber.com.ua, следующие:
– Вещи с чужого плеча
Достаточно много суеверий связано с элементами чужого гардероба. Одним из главных является тот факт, что одежда способна считывать эмоции хозяина и записывать их. Поэтому от тех вещей, судьба которых неизвестна, лучше избавиться. Так вы убережете себя от разрушения собственной энергетики и биополя. При ношении такой одежды чаще всего на человека сваливаются мелкие неприятности, досадные недоразумения, а затем и большое невезение и болезни.
– Гардероб и предметы одежды покойного
Экстрасенсы советуют сжигать одежду покойного. Он не принесет радости и счастья человеку, которая решила доносить ее. Наоборот, на нее ожидают ссоры в семье, потеря работы, здоровья и прочие неприятности.
Что касается фамильных драгоценностей, то их необходимо “очистить” с помощью святой или родниковой воды, прочесть над ними молитвы. Попросите их не причинять вам зла, ведь вы не замышляли ничего дурного против предыдущего хозяина.
– Вещи, которые связывают вас с негативными воспоминаниями
В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. Если вы заметили странную закономерность (например, вас преследуют неприятности в определенной одежде), избавьтесь от него. Ведь предметы гардероба записывают ваши эмоции, а потом заставляют вновь возвращаться к моментам как радости, так и скорби.
Прощаясь с прошлым, сжигайте все мосты, не оборачиваясь и не жалея. Этот бесценный опыт стоит пережить один раз и запомнить урок, данный Судьбой.
– Обувь не по размеру и не по ноге
Китайцы утверждают, что здоровье начинается с ног, а точнее, со стоп. Поэтому сохранить молодость и долголетие вы сможете только в удобной обуви. Размер, глубина, цвет, колодка-здесь все имеет значение. Прежде чем гнаться за модной моделью и покупать, не примерив, подумайте, как нелепо вы будете выглядеть в неудобной обуви, с недовольным или искаженным болью лицом.
– Цветовая гамма
Если ваш гардероб включает в себя львиную доли одежды ахроматических цветов (черный, серый, белый), вам стоит разбавить его другими цветами. Каждый цвет призван выполнять свои функции и помогать человеку на определенных этапах жизни.
Не бойтесь меняться, выбираться из повседневности и дарить миру свою красоту и яркие краски. Утопая в серости, вы обезличиваете себя, словно “стираете” себя, превращаетесь в невидимку.
Выбор одежды – это ответственный шаг, который способен подвести вас ближе к исполнению мечты, помочь в привлечении благополучия и здоровья. Старайтесь не носить то, что не подходит вам ни по духу, ни по стилю. Сегодня суббота – поэтому проведите ревизию своего шкафа.