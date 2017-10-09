Не могу жить без очередного ремонта (фото)
2017-10-08 22:02
Не могу жить без очередного ремонта (фото)
Моя обновленная кухня .
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Привет все-все, кто пишет, читает этот форум и просто любит РЕМОНТ, передает Rus.Media. Это мой первый опыт написания блога, да и вообще интересуюсь многими форумами, но пишу очень редко, особенно о себе, никогда не писала. Так что не судите строго.
Начну с того, что я по знаку зодиака Близнецы, Близнецы меня поймут, думаю. Этот знак просто не дает покоя: не могу долго жить в одной обстановке, переделками занимаюсь кардинальными, причем все люблю делать своими руками, наверное, профессионалам мои творения покажутся примитивными, но я делаю то, что люблю. Так, собственно, и сама влюблена в рубрику Личный опыт, профессиональные проекты в основном, извините милые профессионалы-дизайнеры, ничего личного, не в моем вкусе. Ну, вот меня пугает лоск и сложность ваших ремонтов. Но это отступление от темы, чтобы вы, дорогие форумчане, проявили сострадание и не были так строги ко мне. Хотя хочу-хочу услышать мнение многих и, учитывая критику, еще сделать ремонтик.
Так вот, квартира 3х-комнатная. Осмелюсь начать с кухни, может жесткая критика, как здесь бывает, отобьет охоту показывать все остальное, но так интересно попробовать.
Итак, кухня, все делала своими руками, даже без участия мужа, он ужасно не любит перемен, ему и так все хорошо.
Первое фото:
Кухня с эркером. Стиль, который пыталась во всей квартире создать, это что-то между провансом и классикой. Ну, или я так думаю… Подоконники выложенное мозаикой. Кухня вообще-то бежево-коричневая, но вот захотелось добавить третий цвет, а виной всему вот этот сервиз: муж подарил на фарфоровую свадьбу.
Ну, вот, все, что было синенького, поместилось
Во второй шкафчике-вітринці белое и немножко с неброским золотом
Цветы живые, естественно, постановочка, но не специальная
Подоконник — мозаика, решетку делала сама из готовых перфорированных листов, наличников и балясин — тяжеловато пришлось пилить все по размерам, но справилась! Потом все покрасила белым.
На заднем плане камин свечной-люблю…
Шторы вот такие, на всех створках, а их 5 шт рулонные шторы, «день-ночь» называются. Сейчас они подняты в самый верх.
А так они в обычном состоянии: свет пропускают, видно улицу, а с улицы-нет. Очень удобные, мне они нравятся.
Камин просто из отходов…
С подсветочкой
Ну и еще фото
холодильник уже другой, но и этим была довольна
Сейчас уже более подходящая подставка для салфеток, хотите покажу позже, если получится этот блог
Ну, вот, думаю, достаточно фоток. Может быть, из-за непрофессиональных фоток кухня кажется загроможденной, но нет — просторная. Постановка только на столе, кухня жилая, живем 5 лет, после последних переделок — 2 года. А это тоже мои первые Тильды.