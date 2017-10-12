Не исключаю попыток остановить пенсионную реформу через суд – Гройсман
2017-10-12 20:07
Не исключаю попыток остановить пенсионную реформу через суд – Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о подаче возможных исков против правительства, чтобы остановить пенсионную реформу.
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Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что против правительства могут быть иски в суд, чтобы остановить пенсионную реформу, передает Rus.Media.
Об этом он заявил в интервью .
“Я знаю, что сейчас есть те, кто будет пытаться эту систему изменить или в суд подавать на правительство, или еще что-то придумывать, чтобы остановить процесс стабилизации пенсионной системы. У меня только один вопрос, они что, будут предлагать, чтобы люди вернули уже повышенную пенсию, которую они получили ?”, – отметил Гройсман.
В то же время он заверил, что “будет защищать реформу” и она будет внедрена в жизнь.
По его словам, изменение пенсионной системы позволит обеспечить системное повышение пенсий для нынешних пенсионеров и стабильность для будущих пенсионеров.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, предусматривающий, среди прочего, проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. 11 октября закон вступил в силу.