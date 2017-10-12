Не хватает инсулина? Теперь в таблетках
Диабетики вынуждены ежедневно делать себе несколько инъекций инсулина. Эта непростая процедура нарушает распорядок дня i наносит множества проблем, в том числе и психологических. Но американские фармацевты нашли способ доставлять инсулин в
организм человека без уколов и прочих болезненных процедур. Медики в американском городе Санта-Барбара создали таблетки, содержащие дневную дозу инсулина.
Дело в том, что молекулы инсулина под влиянием пищеварительных соков полностью уничтожаются, попав в пищеварительную систему человека. Над созданием инсулиновой таблетки ученые уже несколько десятилетий ломают голову. Наконец Самир Мітраготрі и ее коллегам все-таки
удалось создать таблетки, которые не подвергаются воздействию желудочного сока. Лекарства упакованные в защитную капсулу, которая способна доставить инсулин в тонкий кишечник, откуда он всасывается в кровь.
И эти таблетки еще не прошли клинические испытания, поэтому не известно, когда они поступят в продажу и поступят ли вообще.