Не хватает аквапарка, арт-объектов и стратегии – черниговцы о туристическом потенциале города
Сегодня, 27 сентября, в мире отмечают День туризма. Празднуют его и в Украине.
Википедия сообщает, что праздник появился еще в далеком 1979 году усилиями Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ВТО). Произошло это в городе Торремолинос, в Испании.
В свою очередь, Украина стала представителем ВТО в 1997 году. А уже в 1999-м ее приняли в исполнительный совет организации.
День туризма отмечают для его распространения среди людей. Также неравнодушные люди хотят показать, насколько он способствует развитию дружеских отношений между народами разных стран и как помогает поднимать экономику мирового сообщества.
Ежегодно Всемирный день туризма проходит под определенной тематикой. В прошлом году это была идея доступного туризма. Сегодня – «Устойчивый туризм – инструмент для развития».
Наш древний Чернигов тоже имеет славу туристического города. Полюбоваться его красотами приезжают украинцы из других городов и иностранцы из разных уголков мира.
Общаясь с представителями туристической отрасли, часто можно услышать, что в городе есть на что посмотреть, но дольше чем на день туристы здесь не задерживаются, потому что нет условий для комфортной ночевки.
Также мы решили поинтересоваться у самих черниговцев и гостей областного центра, считают ли они город туристической жемчужиной.
Олеся Гордиенко
Чернигов всегда был туристическим городом. Здесь есть что посмотреть: Антониевы пещеры, Вал, Пятницкая церковь. А еще Десна. Не хватает, как на меня, порядка в городском Парке культуры и отдыха, всегда мечтала, чтобы весной он был похож на голландский, где много красивых мест. По нашем парке ремонт плачет. Кстати, фонтаны сейчас стали настоящим украшением Чернигова, хотя многим они не нравятся. Мне же для полного счастья не хватает аквапарка.
Анна Колесова
Чернигов является удивительным городом. Он овеян легендами и историей. Немного еще мест на Земле, где есть тысячелетние церкви. С Черниговом связано много имен известных во всем мире людей – Мономах, Мазепа, Пушкин. За рубежом даже камни, по которым ступала нога величайшего героя, выставляют в музеях. А у нас эти памятники часто развалены или исписаны красками.
Не всем городам так повезло с историческим наследием, как Чернигову. Поэтому городу над Десной важно не только ее сохранять, но и определенным образом «подавать» и «рекламировать» мира. Современная туристическая индустрия очень требовательна. Чувствуется, что в последнее время бренд «города легенд» начинает практически воплощаться. Проводятся анимационные экскурсии, интересные как для туристов, так и для горожан.
Также слышны разговоры об открытии новых современных арт-объектов. Во многих украинских городах это уже есть. Например, в Черновцах, в Одессе есть даже отдельные улицы с арт-объектами, где туристы могут гулять и фотографироваться. Думаю, Чернигов также может быть современным! Я этого очень хотела бы.
Владимир Петренко
Чернигов богат разве что в церкви. Но все храмы можно посмотреть за полдня, а дальше становится неинтересно. Поэтому чиновникам стоит пересмотреть туристическую стратегию. А то, что ремонты повсеместно происходят, это хорошо.
Сергей Гривко
Чернигов имеет очень существенный потенциал, чтобы быть туристическим! Но на сегодня, к сожалению, он не используется. В городе не хватает зон отдыха для разных групп туристов. То есть отсутствует комплексная стратегия развития областного центра. Что-то делается, но сумбурно, отсутствует основной мессидж для туристов – чем город будет для них полезное с точки зрения отдыха…
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