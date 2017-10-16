Не хотите иметь эту болезнь — не отказывайтесь от завтраков
Отказ от завтраков усиливает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
Завтрак часто называют самым важным приемом пищи. Исследование, в котором приняли участие 4052 банковские работника в возрасте от 40 до 54 лет, показало: отсутствие привычки завтракать увеличивает риск развития атеросклероза.
Это хроническое заболевание артерий возникает при нарушении липидного и белкового обмена. Атеросклероз может стать причиной развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.
Работу провели в рамках более крупного исследования, PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis), посвященного влиянию различных факторов на вероятность развития атеросклероза — оно продлится до 2019 года.
Чтобы изучить влияние завтрака на состояние сосудов, ученые опросили участников исследования и разделили их на три группы, сообщает publichealth. К первой (27%) вошли те, кто предпочитает плотный завтрак, включающий больше 20% дневных калорий. Вторую группу (70%) составили те, у кого на завтрак приходится от 5 до 20% калорий на день. К третьї включили людей, которые не завтракают вообще или заменяют прием пищи напитком: кофе или соком. Ни у кого из участников на момент начала исследования не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний.
Участники заполнили опросник о том, что и когда они ели в течение предыдущих 15 дней. Также исследователи учли данные о индекс массы тела людей, их уровне холестерина, наличии вредных привычек, уровень образования и физической активности. Потом ученые зафиксировали состояние шести артерий в организме участников исследования.
Субклинический атеросклероз выявили у 57% тех, кто выбирал полноценный завтрак, и у 75% людей, которые пренебрегали завтраком. Соотношение сохранялось с учетом многих факторов: возраста, пола, склонности к курению, уровня артериального давления, наличия диабета. По словам исследователей, проблемы вызывает не само отсутствие завтрака, а обильные последующие приемы пищи. Также выяснилось, что люди, не привыкшие завтракать, чаще страдают ожирением и гипертонией, чаще употребляют алкоголь, курят и едят больше красного мяса.