Не для слабонервных: в Харькове парень повесился во дворе школы (фото 18+)

magictr | 07.12.2017 | Новости | 1 комментарий

Труп нашли на пожарной лестнице средней школы № 111, расположенной по адресу улица Бучмы, 18-Д, вечером, 10 октября.

Не для слабкодухих: у Харкові хлопець повісився у дворі школи (фото 18+)

 

В 9 вечера 10 ноября охранник школы делал обход территории. Увидел возле пожарной лестницы тень мужчины, который разговаривает по телефону, пошел дальше.

Через полчаса ему постучали в окно и сказали: “У вас проблемы на лестнице”. Там сторож увидел повешенного на веревке парня. По инструкции, сотрудник нажал тревожную кнопку. На место происшествия приехала охрана, вызвали полицию и скорую.

Сотрудники “скорой” провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Погибший парень 25-30 лет. При нем находился телефон, наушники и кошелек. В кошельке были купоны (денежная единица Украины в 1990-х годах)

Личность погибшего устанавливается.

Не для слабкодухих: у Харкові хлопець повісився у дворі школи (фото 18+)

 

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magictr

  • Юрий

    Я не пойму что это за новости про Харьков пишет какая то черниговская туфта …этой новости уже как год ….да и вообще все новости черниговской фигни странные и старые