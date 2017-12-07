Не для слабонервных: в Харькове парень повесился во дворе школы (фото 18+)
Труп нашли на пожарной лестнице средней школы № 111, расположенной по адресу улица Бучмы, 18-Д, вечером, 10 октября.
В 9 вечера 10 ноября охранник школы делал обход территории. Увидел возле пожарной лестницы тень мужчины, который разговаривает по телефону, пошел дальше.
Через полчаса ему постучали в окно и сказали: “У вас проблемы на лестнице”. Там сторож увидел повешенного на веревке парня. По инструкции, сотрудник нажал тревожную кнопку. На место происшествия приехала охрана, вызвали полицию и скорую.
Сотрудники “скорой” провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.
Погибший парень 25-30 лет. При нем находился телефон, наушники и кошелек. В кошельке были купоны (денежная единица Украины в 1990-х годах)
Личность погибшего устанавливается.
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Юрий