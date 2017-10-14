Не для слабонервных! Как выглядит банк мозгов в Лондоне
14.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-14 11:38
Не для слабонервных! Как выглядит банк мозгов в Лондоне
Вот как выглядит экскурсия по банку мозгов в Имперском колледже Лондона.
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Так, именно здесь хранятся сотни человеческих мозгов в разном виде. Эксперты препарируют и изучают все образцы, чтобы попытаться найти лекарства против разных болезней, в том числе Паркинсона, передает Rus.Media.
Конечно же, это не музей мороженого, в котором можно приятно прогуляться, но это банк выполняет невероятно важную функцию. Ежегодно сюда жертвуют свои мозги и здоровые и больные люди, чтобы дать надежду избавиться от жутких заболеваний еще живым.