Не деньги! Ученые рассказали, что делает человека счастливым
2017-09-19 22:15
Не деньги! Ученые рассказали, что делает человека счастливым
Пора отбросить стереотипное утверждение, согласно которому, для счастья человеку нужны деньги.
На самом деле, ученые считают, что счастливым человека делают секс и здоровый сон, передает Rus.Media.
К такому выводу пришли специалисты, которые формировали новый Living Well Index (Индекса хорошей жизни). Соответственно, самыми счастливыми себя чувствовали те, кому удавалось хорошо отдыхать, а также те, у кого не было проблем в сексуальной жизни.
Также на индекс повлияли хорошие отношения в семье и с друзьями, отличное самочувствие близких, а также спокойствие на работе.
В целом для нового исследования ученые опросили 8250 человек из Национального центра социальных исследований и Oxford Economics.