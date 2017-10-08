НБУ сообщил о продаже имущества Приватбанка — здания телеканала “1+1” и курорта Буковель
2017-10-08 11:15
НБУ сообщил о продаже имущества Приватбанка — здания телеканала “1+1” и курорта Буковель
На балансе Приватбанка находится огромное количество объектов недвижимости и активов, которыми государственное финучреждение не способна эффективно управлять. А потому все они должны быть проданы.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Об этом в эфире радиостанции “Вести” сообщила заместитель председателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
В частности, государственному Приватбанка принадлежат горнолыжный курорт Буковель, стадион “Днепр Арена”, помещение телеканала “1+1” и ряд других активов.
“В прошлом году, при выполнении первого этапа докапитализации часть активов была взята на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. Среди них Буковель, объекты недвижимости и самолеты МАУ”, – сообщила Рожкова.
По ее словам, все это – непрофильные активы, по которым после оценки и инвентаризации будет приниматься решение о реализации.
“Банк выносит предложение о продаже на рассмотрение наблюдательного совета, а тот принимает решение, продавать или нет. Дальнейшая судьба активов зависит от воли новых собственников “, – прокомментировала Рожкова, отвечая на вопрос, будет выселен телеканал” 1+1″.
Она убеждена, что все непрофильные активы должны быть проданы. И наблюдательный совет Приватбанка примет такое решение. Ведь госбанк не может эффективно ими управлять.
“Буковель – один из самых сложных активов, который де-факто не подчиняется менеджмента банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять “, – резюмировала г-жа Рожкова.
По ее словам, продажа таких активов может осуществляться на площадках ProZorro и / или СЕТАМ.