НБУ продал свои банкоматы Сбербанка

despravda | 18.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-18 19:43

НБУ продал свои банкоматы Сбербанка
Национальный банк продал свои банкоматы Государственном Сберегательном банке.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает Rus.Media.

Национальный банк в августе на повторном аукционе осуществил продажу собственных банкоматов, расположенных в Киеве и регионах Украины.

Продажа осуществлен для вывода непрофильных активов и сокращения затрат на их обслуживание. Организатором аукциона была Товарная биржа “Универсальная товарно-сырьевая биржа”, победителем повторного аукциона – Сбербанк.

С октября право собственности на банкоматы переданы Сбербанка. В пресс-службе НБУ не уточняют, какова сумма сделки.

“Продажа банкоматов осуществлена по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно законодательству об оценке имущества, имущественные права и профессиональную оценочную деятельность”, – сообщили в НБУ.

Зарплатный проект Национального банка Ощадбанк обслуживает с 2015 года, за исключением незначительного количества личных (зарплатных) счетов работников Национального банка, обслуживаемых другими банками Украины.

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