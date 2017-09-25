НБУ отказался признавать Bitcoin валютой
2017-09-25 10:27
НБУ отказался признавать Bitcoin валютой
“Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента….”
Национальный банк Украины (НБУ) не может признать криптовалюты, в том числе Bitcoin, валютой и предупреждает о рисках мошенничества, передает Rus.Media. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
“Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством, которое может быть (с криптовалютами )”, – сказал Чурий.
“Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством”, – пояснил он.
Его поддержал председатель НКЦБФР Тимур Хромаев: “Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов”.