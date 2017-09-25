НБУ определился относительно биткойнов как валюты и платежного средства
2017-09-23 12:59
НБУ определился относительно биткойнов как валюты и платежного средства
«Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов».
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурій на Ukrainian Financial Forum, сообщает Financial Club, передает Rus.Media.
«Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют через их маленький объем. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них ) и мошенничеством, которое может быть с ними… Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством», – сказал он.
Чурія поддержал председатель НКЦБФР Тимур Хромаев: «Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов».