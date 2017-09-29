НБУ опять снизил официальный курс гривни
29.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-29 08:46
НБУ опять снизил официальный курс гривни
Национальный банк понизил официальный курс гривны к доллару на 29 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,52 гривны за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривны к доллару на 29 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,52 гривны за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора, передает Rus.Media
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,23 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5393 гривны.