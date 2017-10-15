Названы витамины, которые жизненно необходимы осенью
2017-10-15 17:35
Названы витамины, которые жизненно необходимы осенью
Эксперты рассказали, на какие фрукты и овощи надо “налегать” в осенний период.
Медики подсказали, из каких продуктов можно почерпнуть необходимые для организма витамины в осенний период, передает Rus.Media .
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Осенью много людей испытывает недомогание, связанное с недостатком энергии, солнечного света и витаминов. В этом году начало осени в Украине радует хорошей погодой и высокой температурой воздуха, так что проблем с дефицитом солнца быть не может. То же самое касается и витаминов, ведь сейчас полки супермаркетов и рынок переполнены сезонными овощами, зеленью, фруктами и ягодами. Но почему тогда не хватает энергии? На этот вопрос медики ответили, указав на то, что большинство украинцев питаются неправильно и не получают всех тех витаминов, которые осенью просто жизненно необходимы.
Эти витамины нужно ежедневно употреблять в течение всех осенних месяцев: D3, B1, B6, C и P. Все они содержатся в различных продуктах питания, причем, абсолютно доступных. D3 есть в желтках куриных яиц, печени трески, скумбрии и растительном масле.
Витамин В1 содержится в моркови, в некоторых сортах хлеба, шпинате и кукурузе.
В6 есть в бананах, бобовых, курятине, грецких орехах, авокадо.
Витамин С всем известно, что много его в белокочанной капусте, цитрусовых фруктах, киви, шиповнике, черной смородине.
Витамин Р вы найдете в щавеле, томатах, клюкве, свекле, гранатах, сливах и черносливе.
Какие проблемы со здоровьем и самочувствием могут помочь решить перечисленные витамины? – сонливость, усталость, угнетенное состояние, депрессия, ухудшение зрения – поможет витамин D3; – учащенное сердцебиение, тяжесть в ногах, онемение конечностей, провалы в памяти – на помощь придет витамин В1; – частые головные боли и головокружение, проблемы с концентрацией внимания, повышенная чувствительность и болезненная сонливость – налегайте на витамин В6; – нарушение сна, насморк, частые простуды и ОРВИ – укрепить иммунитет может витамин С; – гипертония, плохое настроение, отечность, сезонная аллергия и вирусные инфекции – организм требует витамин Р.
Разнообразьте свой рацион питания витаминизированными продуктами, перечисленными выше, и этой осенью вы не будете болеть.