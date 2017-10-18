Названы ТОП-20 самых “нездоровых” стран в мире: лидирует Чехия…
Британский сайт Clinic Compare определил рейтинг самых нездоровых государств мира. В процессе исследования были использованы данные Всемирной организации здравоохранения, Всемирной ассоциации здоровья легких, а также Всемирного фактологического журнала CIA.
Было проанализировано информацию по 179 стран и рассмотрены такие факторы, как потребление спирта и табачных изделий на душу населения в год, а также проблема лишнего веса. Для каждого пункта определяли одинаковые рейтинги.
Также проводился анализ различных заболеваний неинфекционного происхождения, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и онкопатологии. Их было учтено из-за того, что в большинстве случаев эти болезни развиваются на фоне нездорового образа жизни: злоупотребление алкоголем и табаком, а также вследствие неправильного питания, пишет interesnosti.com.
Самое интересное, что позиции лидеров заняли государства, расположенные в Восточной Европе.
Итак, 20 место — Украина
Наша страна отличилась как самая пьющая — на каждого гражданина приходится более 12 л алкоголя в год. К слову, в рейтинге самых пьющих наций Украина занимает 8 строчку
19 место – Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии
Эта страна имеет высокий уровень экономики, является лидером розничной торговли продуктами питания в мире. Однако также попала в топ-20 самых нездоровых стран. Дело в том, что многие жители государства имеют избыточный вес, а также злоупотребляют спиртными напитками и курением.
18 место — Румыния
Народ, что живет в этом государстве, имеет пагубную привычку — курение. На каждого жителя в среднем приходится 1 619 выкуренных сигарет на год.
17 место — Греция
Ожирение-основная проблема здоровья этой страны. Более 25% всего населения страдают от этой патологии.
16 место — Австралия
Австралия попала в топ-20 найнездоровіших стран через пьющее население. В соответствующем рейтинге она занимает 17 позицию. На каждого жителя в среднем приходится до 11,2 литров спирта в год.
15 место — Ливан
Эта страна является крупнейшим мировым поставщиком двух видов табака. Не удивительно, что жители государства страдают от никотиновой зависимости.
14 место — Канада
Неправильное питание-основная причина лишнего веса. В Канаде ожирение выявлено у 30% населения. Несмотря на то, что проблемы с продуктами питания в стране нет, многие люди злоупотребляют фаст-фудом и жирной пищей.
13 место — Бельгия
В этой европейской стране у граждан наблюдается серьезная зависимость от никотина и алкоголя. В мировом рейтинге Бельгия находится на седьмой позиции в отношении злоупотребления спиртным и табаком
12 место — Эстония
Это прибалтийское государство не случайно попало в перечень нездоровых наций. Здесь около 24,5% населения имеют ожирение различной степени. А потребление алкоголя на душу населения в год составляет более 12 литров.
11 место – Болгария
Как и в других восточноевропейских странах, в Болгарии существуют все те же проблемы: ожирение населения, пристрастие к спиртным напиткам и зависимость от никотина.
10 место – Литва и Соединенные Штаты Америки
Так, литовцы пьют много спиртных напитков. В год средний показатель потребления алкоголя составляет 18 л на одного человека.
Среди всех государств, попавших в ТОП-10 этого рейтинга, США единственная, которая расположена за пределами Европы. Не менее 35% всех взрослых граждан США страдают от лишнего веса. Именно эта страна занимает 9 место в рейтинге ожирения. В большинстве избыточный вес квалифицируется как опасная.
9 место – Люксембург
Несмотря на то, что Люксембург – довольно маленькое государство, это не помешало ей попасть в этот список. Причина заключается в том, что 25% жителей имеют избыточную массу тела.
8 место — Польша
В Польше есть две главные проблемы, которые поместили ее в ТОП-10 самых нездоровых стран. К ним относится курение и употребление алкоголя. На одного поляка приходится 1 369 сигарет и 12,3 чистого алкоголя в год.
7 место — Хорватия
Основной проблемой жителей большинства европейских государств является пристрастие к крепкому алкоголю. Не исключение стала и Хорватия. В год на каждого гражданина приходится не менее 13 л спирта.
6 место — Венгрия
Венгры относятся к нездоровой нации за пристрастие к табаку. По статистическим данным, на каждого гражданина приходится по 1 774 сигареты на год.
5 место — Словакия
В этой стране более четверти всех граждан имеют проблемы с лишним весом, что привело к распространению сердечно-сосудистых патологий. Также у многих словаков наблюдается зависимость от спиртных напитков.
4 место — Республика Беларусь
В мировом рейтинге Беларусь заняла вторую позицию в отношении употребления табачных изделий и спиртных напитков. Именно эти два вида зависимости стали основной причиной того, что эту страну признали нездоровой.
С место – Словения
Именно в Словении представлен самый большой выбор табачных изделий в мире. Поэтому не удивительно, что на каждого гражданина в год приходится по 2 637 табачных изделий.
2 место — Российская Федерация
В среднем, каждый россиянин выкуривает до 2 690 сигарет за год. Не лучше обстоят дела и с алкоголем. На душу населения приходится более 13 л чистого спирта в год.
1 место — Чешская Республика
Чехию признана самой нездоровой нацией за то, что она занимает 5 место по потреблению алкоголя, 11 место по применению табачных изделий. Примерно 29,1% от всего населения имеют проблемы с избыточным весом
А вот самым здоровым, неудивительно, оказался Афганистан. Здесь самый низкий процент ожирения населения — 2,7%. Что касается курения, то на каждого гражданина приходится не более 83 сигарет в год. Поскольку в Афганистане алкоголь под запретом, то и людей, пьющих, здесь практически нет. До самых здоровых стран также вошли Гвинея, Нигер и Непал.