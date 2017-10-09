Названы самые счастливые годы жизни
09.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
В Австралии доктор Иоана Раміа из университета Нового Южного Уэльса опубликовала данные исследования о том, какие годы в жизни человека можно считать по-настоящему счастливыми. Как сообщает британская газета “Daily Mail”, удовлетворенность жизнью и изменения этого ощущения со временем можно описать U-образной кривой. Самый высокий уровень удовлетворенности жизнью у людей в возрасте от 15 до 24 лет. Затем он снижается и остается неизменно низким в течение примерно 40 лет.
Доктор отмечает, что в 65 лет жизнь снова начинает налаживаться, а такая же, как в молодости, удовлетворенность жизнью наступает в 75 — 80 лет. На удовлетворенность жизнью влияют финансовые хлопоты, рождение первого ребенка.