Названы самые привлекательные для мужчин параметры женского тела. Соотношение 90х60х90 больше не актуален!

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-02-23 22:31

Названы самые привлекательные для мужчин параметры женского тела. Соотношение 90х60х90 больше не актуален!
Чрезмерная худоба, которая считалась еталономо красоты в последние годы, уже не в моде.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Мозг мужчин направлено на более женственное телосложение. К такому выводу пришли шотландские ученые, передает Rus.Media.

Ученые подсчитали, какие именно параметры женского тела мужчины считают наиболее привлекательными и сексуальными. Более того, каждая женщина может узнать свои шансы, воспользовавшись простой математической формулой.

Оказалось, что лучше всего мужской мозг реагирует на индекс массы тела, который равен 22,8 – 24,8.

Чтобы вычислить этот показатель, нужно свой вес в килограммах поделить на квадрат роста в метрах. Для примера, при росте 1,65 и весе 65 килограммов ИМТ равен 23,9.

Похожие записи

Об авторе

despravda