Названы самые привлекательные для мужчин параметры женского тела. Соотношение 90х60х90 больше не актуален!
2017-02-23 22:31
Названы самые привлекательные для мужчин параметры женского тела. Соотношение 90х60х90 больше не актуален!
Чрезмерная худоба, которая считалась еталономо красоты в последние годы, уже не в моде.
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Мозг мужчин направлено на более женственное телосложение. К такому выводу пришли шотландские ученые, передает Rus.Media.
Ученые подсчитали, какие именно параметры женского тела мужчины считают наиболее привлекательными и сексуальными. Более того, каждая женщина может узнать свои шансы, воспользовавшись простой математической формулой.
Оказалось, что лучше всего мужской мозг реагирует на индекс массы тела, который равен 22,8 – 24,8.
Чтобы вычислить этот показатель, нужно свой вес в килограммах поделить на квадрат роста в метрах. Для примера, при росте 1,65 и весе 65 килограммов ИМТ равен 23,9.