Названы самые популярные смартфоны в разных странах
2017-10-06 18:27
Названы самые популярные смартфоны в разных странах
В большинстве стран лидируют разные модели Samsung.
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В большинстве стран лидируют разные модели Samsung.
Аналитики из AppBrain выяснили, какой смартфон на базе Android пользуется наибольшей популярностью.
Оказалось, что в большинстве стран лидируют разные модели Samsung. А вот Украина – исключение, передает интернет-издание Rus.Media.
В нашей стране самым популярным оказался смартфон m3 note от бренда Meizu. Его доля составляет 2.3 %. На втором месте Xiaomi Redmi Note 4, а замыкает тройку – Xiaomi Redmi 4X. Далее в списке, как и в большинстве стран, расположились модели Samsung – с третьего по 8 места. Замыкают десятку самых популярных в Украине телефонов на Android два аппарата Meizu.
Интересно, что в Беларуси наблюдается похожая ситуация. Там среди лидеров также модели Xiaomi, только лидерство удерживает Xiaomi Redmi Note 4, который у нас уступил первую строчку. А вот выбор поляков оказался очень неожиданным: самый популярный у соседей Android-смартфон: Huawei P8 Lite.
Как и ожидалось, из множества стран, жители которых отдают предпочтение Samsung, сильно выделяется Китай. Это связано в том числе и с тем, что очень много моделей смартфонов, которые выпускаются в Китае, предназначены только для внутреннего рынка. Так, первую строчку в ТОП-10 в этой стране занимает Vivo X9, далее идут Vivo Y66 и Xiaomi Redmi Note 4. Единственная в топе южнокорейская модель – Samsung Galaxy S7 Edge – занимает четвертое место. В Японии почти весь ТОП-10 занимают модели Sony Xperia.
В США является лидером Samsung Galaxy S7 с рыночной долей 6,3%, второе место удерживает Samsung Galaxy S5 с 4,6%, на третьем оказался Samsung Galaxy S6 с 4,3%. Единственным аппаратом в ТОП-10, который произвел не Samsung, в США стала модель ZTE Z981. В Канаде также лидирует Samsung Galaxy S7 с рыночной долей 8,8%.
В Великобритании лидирует Galaxy S7 Edge, а вообще в ТОП-10 британского рейтинга смартфонов на базе Android есть только аппараты южнокорейского гиганта. В сумме 10 топовых моделей Samsung занимают 43% британского рынка гаджетов на Android.
Различные модели Samsung лидируют также в Бразилии, Германии, России, Турции, Индии, Австралии, Италии, Бельгии, Норвегии, Иране, ЮАР и других странах.