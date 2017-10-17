Названы самые опасные мегаполисы для женщин
2017-10-17 06:26
Названы самые опасные мегаполисы для женщин
Самым опасным для женщин признан Каир.
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Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела исследование и определила, в каких мировых мегаполисах женщинам больше всего угрожает опасность, передает Rus.Media.
Так, наиболее опасным для женщин мегаполисом признали Каир. Второе место разделили между собой пакистанский Карачи и столица ДР Конго-Киншаса. Третье место занял индийский Дели, на четвертом оказалась столица Перу-Лима.
Самыми безопасными мегаполисами названы Париж, Токио и Лондон.
Исследование проводилось путем опроса экспертов. Главными критериями при оценке городов были уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.