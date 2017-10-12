Названы самые экономически развитые области Украины
2017-05-25 18:04
Названы самые экономически развитые области Украины
В первую п*ятірку традиционно вошли Киев и Киевская область, Харьковская и другие…. в последнюю – Луганская и Сумская, а также еще три.
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства составил рейтинг регионов Украины по уровню развития в социально-экономическом плане. В первую пятерку традиционно вошли Киев и Киевская область, Харьковская и другие. В последнюю – Луганская и Сумская, а также еще три, передает Rus.Media.
Киев, Харьковская, Киевская, Винницкая и Черновицкая области возглавили рейтинг социально-экономического развития регионов за 2016 г который разработало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
“Мы начали рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6 направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях.
Такая оценка – элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга – индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.
Главная цель – на основе рейтинговой оценки определения приоритетов и стратегическое планирование развития регионов, повышения их конкурентоспособности”, – отметил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
Добавим, что последние пять мест в рейтинге социально-экономического развития регионов заняли Луганская, Донецкая, Сумская, Черниговская и Херсонская области.