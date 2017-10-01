Названы продукты, употребление которых может спровоцировать изменение цвета глаз
Ученые смогли выяснить, что употребляя определенные продукты спустя два месяца можно изменить натуральный цвет глаз. Это открытие позволило специалистам опровергнуть теорию о том, что цвет глаз во многом зависит от генетических признаков и его никак нельзя изменить.
В частности, если человек регулярно потребляет мед и орехи, цвет ее глаз может стать гораздо светлее, чем обычно. А для тех, кто хочет, чтобы цвет глаз стал более насыщенным, то необходимо ввести в рацион питания шпинат, который богат таким веществом, как железо, морскую капусту или чай из толокнянки.
Питье имбирного чая добавляет глазам блеска. На цвет радужной оболочки также сильно влияет употребление в больших количествах рыбы, лука и мяса. По словам специалистов, если в течение двух месяцев потреблять перечисленные продукты, то это
непременно скажется на цвете глаз.
Конечно, радикально изменить естественный цвет не удастся, например, с голубого на темнокарі, а вот придать им редкий красивый оттенок абсолютно реально.