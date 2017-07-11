Названы привычки, которые лишают организм витаминов
Ученые выявили привычки, которые ограничивают поступление в организм витаминов. Это — употребление чая и кофе. Так, употребление кофе ухудшает поглощение организмом железа на 75-80%.
Сара Брюер (США), специалист в сфере питания, объясняет, что нужно отказаться от вредных привычек, связанных с употреблением кофе или чая, ведь эти напитки содержат вещества, которые крайне негативно влияют на усвояемость витаминов, поступающих с фруктами и овощами. Чаи, особенно черный, тормозят усвоение организмом кальция, магния и цинка, пишет newsyou.info. Нежелательно также есть слишком горячие блюда, это вызывает уничтожение пробиотиков.
Сара Брюер рекомендует во время еды пить немного обычной воды, это способствует пищеварению. В случае приема лекарств не рекомендуется использовать другие напитки, кроме очищенной воды.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым