Названы препараты, информация о лечебное действие которых оказалась лживой
Реклама девяти диетических добавок и косметических средств признана Госслужбой Украины недобросовестной. Об этом пишет westnews.com.ua.
Реклама в брошюре “Страничка здоровья” средств «Оковирин», «Мужская сила», «Кедровый эффект», «Диабетнорм», «Кардионил», «Ухонорм», «Остеолайф», «Алкостопин» и «Кракатао» оказалась, естественно, лживая. Специалисты нашли там множество нарушений. В частности, изображения физических лиц и использование их имени без письменного согласия; ссылка на то, что добавки и средства имеют лечебные свойства; высказывания относительно лечебного действия, утоления боли, письма-благодарности, связанные с лечением и облегчением условий хода заболеваний.
Следовательно, Держпродспоживслужба решила остановить распространение такой рекламы.