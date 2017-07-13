Названы наиболее эффективную диету для похудения
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Диетологи пришли к выводу, что наилучшей диетой для похудения является яблочное разгрузки. О такое пишет nashamama.com.
В результате проведенных исследований оказалось, что лица, которые регулярно употребляют яблоки, значительно чаще имеют более низкий индекс массы тела в сравнении с другими. Разгрузочные дни на яблоках способствуют снижению количествам более чем на 5 сантиметров.
Пектин и полифенолы, что содержатся в этих плодах, играют основную роль при необходимости снижения аппетита и в борьбе с лишним весом. В целом же регулярное употребление яблок предотвращает набора веса. Особенно эффективными являются кислые яблоки, потому что позволяют контролировать аппетит и худеть, потому что обеспечивают более длительное
ощущение насыщения.