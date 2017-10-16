Названы нации с крупнейшей табачной зависимостью
16.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ученые провели исследование с участием 38 600 добровольцев из США, Исландии, Финляндии и Нидерландов. Среди участников были те, кто курит, и те, кто уже отказался от этой вредной привычки.
Исследователи протестировали 18 миллионов аллельных вариантов гена (наша справка: аллельные гены – парные гены, занимающие одни и те же локусы гомологичных хромосом и определяющие альтернативные взаимоисключающие состояния одного и того же признака) и склонность популяции к табачной зависимости. Результаты показали, что ген метилтрансферазы DNMT3b увеличивает риск никотиновой зависимости и повышает риск развития рака легких.
Следовательно, такую последовательность ДНК имеют 77% афроамериканцев, 44% европейцев и американцев, сообщает gogetnews.