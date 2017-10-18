Названы лучшее и худшее для похудения сочетание продуктов
Медики предупредили, что продукты могут хорошо взаимодействовать между собой, усиливая всасывание друг друга, или плохо, блокируя отдельные химические реакции. И даже создали систему питания, которая помогает избавиться от лишнего веса.
В частности, по данным специалистов здорового питания, гречку с молоком есть не стоит. Ведь железо из гречки и кальций из молока взаимно нейтрализуются. Об этом пишет westnews.com.ua.
Тогда как среди лучших популярных сочетаний продуктов отмечают следующие: огурцы с помидорами, хлеб с маслом (лучше использовать цельнозерновой хлеб), морковный фреш с оливковым маслом, рыба с лимоном (витамин С способствует усвоению солей железа), клюква с медом (уникальный витаминный комплекс!), фрукты со
свежим качественным йогуртом.