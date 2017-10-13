Названы худшие для завтрака продукты
Эксперты из Университета Ньюкасла (Великобритания), которые ранее составили список наиболее полезных для завтрака продуктов питания, подали и противоположный список. Они рассказали, какие пять продуктов противопоказаны к употреблению в первый за день прием пищи.
В частности, на завтрак не желательно употреблять сладкую выпечку. Всевозможные рогалики и круассаны являются источниками большого количества быстрых углеводов, а потому могут спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови и всплеск энергии, который быстро придет в процессе усвоения сахара организмом, пишет newsyou.info.
Через увеличение выработки инсулина довольно быстро відчуєтсья и голод. Выпечка не даст продержаться до обеда без дополнительно потребленных калорий — поэтому ее следует избегать в пользу цельнозернового хлеба в сочетании с сыром, яйцом или рыбой.
Также специалисты посоветовали не употреблять на завтрак готовые магазинные йогурты, особенно обезжиренные и дополнены усилителями смакуу. По их мнению, белка в таких йогуртах мало, но зато в большом количестве присутствуют искусственные ингредиенты.
Мюсли также зачислен в список неполезных для завтрака продуктов за то, что не содержат достаточного количества белка, но при этом насыщенные сахаром и быстрыми углеводами.
Фаст-фуд, что представляет собой жареную и жирную пищу, особенно вреден детскому организму, отметили эксперты.
Кроме этого, неподходящими для завтрака медики назвали готовые каши, требующие запаривания кипятком, а также крупы с высоким содержанием углеводов вроде манной. Употребление этих продуктов вызывает быстрое чувство голода — лучше всего на завтрак есть каши из грубых натуральных круп, в которых много клетчатки.