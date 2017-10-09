Названы главные причины занятия сексом

despravda | 09.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-09 15:59

Названы главные причины занятия сексом
Ученые назвали главные причины, по которым возникает желание заняться сексом с другим человеком

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Как утверждает психолог Эрик Хазелтайн, влечение возникает через несколько сигналов, которые действуют на бессознательном уровне, передает Rus.Media.

По словам ученого, особую роль играет симметрия лица и тела. Хазелтайн отмечает, что люди сознательно выбирают правильно составленного партнера и по запаху.

Результаты наблюдений показали, что женщины, которые принимали участие в исследованиях, предоставили предпочтение мужчинам в футболках, которые имеют запах и мужчинам с симметричными чертами лица.

Запах позволяет нашему мозгу выявить черты характера конкретного человека. Это дает возможность организму определенным образом изучить иммунную систему партнера, – рассказал Хазелтайн.

Ученый добавил, что соответствующего сексуального партнера можно также найти по поте или слюне.

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