Названы главные причины занятия сексом
2017-10-09 15:59
Названы главные причины занятия сексом
Ученые назвали главные причины, по которым возникает желание заняться сексом с другим человеком
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Как утверждает психолог Эрик Хазелтайн, влечение возникает через несколько сигналов, которые действуют на бессознательном уровне, передает Rus.Media.
По словам ученого, особую роль играет симметрия лица и тела. Хазелтайн отмечает, что люди сознательно выбирают правильно составленного партнера и по запаху.
Результаты наблюдений показали, что женщины, которые принимали участие в исследованиях, предоставили предпочтение мужчинам в футболках, которые имеют запах и мужчинам с симметричными чертами лица.
Запах позволяет нашему мозгу выявить черты характера конкретного человека. Это дает возможность организму определенным образом изучить иммунную систему партнера, – рассказал Хазелтайн.
Ученый добавил, что соответствующего сексуального партнера можно также найти по поте или слюне.