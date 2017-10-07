Названы факторы, которые старят нас больше всего
Приятно, когда выглядишь моложе своего возраста. Однако нередко бывает и наоборот. Поэтому стоит знать, какие именно фатори добавляют нам лет.
А это, по версии сайта ty-ledi, такие:
– Ранняя седина
Может появиться рано из-за проблем со здоровьем, нехватки кальция в организме, строгие диеты и стресс. Седину, если она уже появилась, следует регулярно закрашивать, не забывая и про отросшие корни.
– Дрябла кожа шеи
Кожа шеи очень тонкая, а поэтому наиболее подвержена преждевременному старению. Увлажнять и питать кожу шеи надо не менее тщательно, чем кожу лица.
– Неухоженные руки
Возраст женщины всегда выдают руки, помните об этом. Защита кожи рук и уход за ними всегда должна быть актуальной. Полные предплечья также ассоциируются со зрелостью.
– Одежда не по возрасту
“Старят” такие элементы гардероба, как платья-балахоны, подплечники, мешковатые блузы и пиджаки, топорно сделанная обувь.
– Яркий макияж
Яркий, насыщенный макияж больше делает нас визуально более зрелыми. Поэтому используйте “приглушенные” краски декоративной косметики, не забывая освещать консілером носогубные складки.
– “Бабушкин” парфюм
Если в новом аромате есть ощущение, что старше своих лет, вызывающее дискомфорт, то лучше им и не пользоваться.
– Дряблое тело в “ямочках”
Целлюлит может быть и у молодых девушек, однако он зав жди ассоциируется со старостью.Для борьбы с “апельсиновой коркой” применяйте сбалансированное питание, спорт, массаж и антицеллюлитные обертывания и кремы.
– Чрезмерный загар
Мало того, что коричневый оттенок накидывает несколько лет, чрезмерный загар еще и обезвоживает кожу, способствуя ее быстрое старение.